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    Могерини: ЕС не рассматривает возможность применения новых санкций против Ирана

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз не рассматривает возможность применения каких-либо новых санкций против Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    "Мы это не обсуждали ни сегодня, ни на прошлой неделе, и не предусматриваем никаких дискуссий также в будущем о новых санкциях ЕС в отношении Ирана", - сказала Могерини, отвечая на вопрос журналиста, намерен ли ЕС последовать примеру США.

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