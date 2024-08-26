Моди обсудил с Байденом ситуацию в Украине и Бангладеш

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине и положение в Бангладеш.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом ситуацию в Украине и положение в Бангладеш.

Как передает Report, об этом индийский премьер написал в соцсети X.

"Сегодня разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. У нас состоялся подробный обмен мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию в Украине", - сказал он.

Он добавил, что в разговоре подтвердил полную поддержку Индией скорейшего восстановления мира и стабильности.

"Мы также обсудили ситуацию в Бангладеш и подчеркнули необходимость скорейшего восстановления нормальной жизни и обеспечения безопасности меньшинств, особенно индусов, в Бангладеш", - указал Моди.

Разговор двух лидеров состоялся вскоре после того, как 23 августа Моди посетил Киев с визитом, который стал первым для главы индийского правительства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.