Митингующие в Армении продолжат протесты, если к августу их требования не будут выполнены

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Митингующие против повышения тарифов на электроэнергию в Ереване обещают продолжить акции протеста, если до 1 августа соответствующее решение не будет отменено.

Как отмечает Report, об этом говорится в обращении к президенту страны Сержу Саргсяну, которое активисты передали в штаб-квартиру возглавляемой им Республиканской партии.

"Если комиссия-регулятор до 1 августа не примет такое решение, мы продолжим свое гражданское неповиновение", - предупредили авторы обращения.

По их словам, вначале протестующие раздадут листовки каждой из 600 тыс. семей, проживающих в 40 городах и 800 селах Армении. "В листовках мы объясним всем, что наше требование отменить решение об удорожании тарифов обоснованно, - говорится в обращении. - Мы объясним людям формы мирной борьбы по гражданскому неповиновению и призовем их провести многолюдные мирные митинги на всей территории Армении".

Затем руководители движения обещают заблокировать главные улицы Еревана и других городов страны, а на третьем этапе вновь прибегнуть к листовкам, чтобы объяснить, "почему необходимо скоординированным образом отказываться от оплаты коммунальных платежей до тех пор, пока не будут удовлетворены требования народа".