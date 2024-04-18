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Мишель обсудил с Зеленским последние события в Украине

Мишель обсудил с Зеленским последние события в Украине Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским атаки России на энергетический сектор Украины.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 01:26
Мишель обсудил с Зеленским последние события в Украине

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским атаки России на энергетический сектор Украины.

Как передает Report, об этом лидер ЕС сообщил в социальной сети.

"Обсудили последние события в Украине с президентом Зеленским. Решительно осуждаем нападения России на важнейшие инфраструктуры, особенно на энергетический сектор. "Мы должны срочно обеспечить противовоздушную оборону и ускорить доставку всей военной поддержки, включая боеприпасы", - отметил политик.

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Версия на азербайджанском языке Mişel Zelenski ilə Ukraynadakı son hadisələri müzakirə edib

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