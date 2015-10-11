Мишель Обама приняла участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки ВМС США

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Церемония спуска на воду новейшей атомной подводной лодки ВМС США "Иллинойс" (USS Illinois) состоялась в субботу на военной верфи в американском Гротоне (штат Коннектикут). Право официально наречь субмарину именем и согласно традиции разбить о ее носовую часть бутылку шампанского было предоставлено "первой леди" страны - Мишель Обаме, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на то, что супруге главы Белого дома удалось разбить бутылку лишь с третьей попытки, она выразила признательность командованию ВМС за возможность выступить в роли "крестной" новой подлодки, названной к тому же в честь ее родного штата. "Первая леди" также поблагодарила семьи подводников за ту поддержку, которую они оказывают морякам.

Мишель Обама стала далеко не первой супругой главы американского государства, принявшей участие в наречении военной подлодки. До нее такое право предоставлялось, в частности, Хиллари Клинтон и Лоре Буш.

Многоцелевая атомная субмарина "Иллинойс", на строительство которой было потрачено около $2,7 млрд, принадлежит к типу Virginia. Всего на вооружении американских ВМС состоят 12 таких субмарин. Лодки данного класса предназначены для борьбы с вражескими субмаринами на глубине, а также для проведения прибрежных операций. "Иллинойс", длина которой составляет около 115 м, вмещает до 130 членов экипажа и способна нести на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Строительство подлодки началось в 2011 году. В прошедшей тогда церемонии закладки судна также поучаствовала Мишель Обама, которая оставила свои инициалы на небольшой металлической детали, использованной впоследствии при строительстве субмарины. Как ожидается, на вооружение американского подводного флота "Иллинойс" поступит в 2016 году.