Мировые лидеры обвинили Россию в глобальном кризисе продовольствия

Мировые лидеры обвинили Россию в использовании продовольственного кризиса в качестве «нового мощного оружия».

Мировые лидеры обвинили Россию в использовании продовольственного кризиса в качестве "нового мощного оружия".

Как передает Report, об этом пишет The New York Times .

Речь идет о 20 млн тонн зерна, которые не могут вывезти с Украины. По данным издания, это может стать причиной голода и политических беспорядков в разных странах мира.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что ситуация представляет собой "идеальный шторм внутри идеального шторма". Назвав ситуацию "абсолютно критической", он предупредил, что блокада зерна вызовет "голод по всему миру".

Мировая сеть распределения продовольствия уже была перегружена из-за сбоев, связанных с пандемией, а экспорт с Украины, которая обычно входит в число крупнейших мировых поставщиков, резко упал из-за военной операции, говорится в статье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия - еще более крупный экспортер зерна - конфисковала украинские запасы зерна и сельскохозяйственной техники.

"Вдобавок ко всему Россия теперь накапливает свой собственный экспорт продуктов питания в качестве формы шантажа, сдерживая поставки для повышения мировых цен или торгуя пшеницей в обмен на политическую поддержку", - подчеркнула она.