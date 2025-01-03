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Министры иностранных дел Германии и Франции отправляются в Сирию

Министры иностранных дел Германии и Франции отправляются в Сирию Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправляется в Сирию с однодневной поездкой вместе со своим французским коллегой от имени ЕС. В ходе поездки она встретится с лидером нового правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Другие страны
3 января 2025 г. 10:28
Министры иностранных дел Германии и Франции отправляются в Сирию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправляется в Сирию с однодневной поездкой вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро от имени ЕС.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает министерство иностранных дел Германии.

В ходе поездки Бербок встретится с лидером нового правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа.

"Моя сегодняшняя поездка - вместе с моим французским коллегой и от имени ЕС - это четкий сигнал сирийцам: Новое политическое начало между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно", - говорится в заявлении Бербок.

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