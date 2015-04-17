Министры четырех стран призвали ЕС решить проблему мигрантов из Африки

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/Министры по делам ЕС четырех стран — Италии, Франции, Германии и Словакии - призывают руководство Евросоюза принять решительные меры для решения проблемы нелегальной миграции через Средиземное море.

"Последние трагические события с гибелью сотен людей в Средиземном море требуют решительной и единой реакции Европы", - говорится в совместном заявлении четырех министров, которые в пятницу провели встречу в северном итальянском городе Чезена, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По их мнению, это трагедия, которая касается всего Европейского союза, требует решительных действий и "единой и последовательной миграционной политики".

В свою очередь глава МИД Италии Паоло Джентилони заявил, что проблема нелегальной миграции не может быть только итальянской.

В Италию ежедневно по морю прибывают сотни выходцев из стран Северной Африки. Только за последнюю неделю в Сицилийском проливе были спасены 11 тыс. человек, отмечают итальянские СМИ.

Многие иммигранты, добирающиеся до итальянского берега на лодках из Ливии, терпят бедствие и погибают. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, с начала года в Средиземном море погибли 950 человек.