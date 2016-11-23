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    Министра обороны Болгарии обвинили в злоупотреблении служебным положением

    Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в злоупотреблении служебным положением министру обороны Николаю Ненчеву

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в злоупотреблении служебным положением министру обороны Николаю Ненчеву в связи со сделкой 2015 года по ремонту истребителей МиГ-29 с Польшей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным следствия, сделка нанесла государственной казне материальный ущерб на сумму более 3,5 млн евро.

    Адвокат Ненчева Радан Кунев сообщил журналистам, что прокуратура предъявила только обвинение, материалы дела предъявлены не были. Министр Ненчев был отпущен под подписку о невыезде.

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