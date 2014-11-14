Министр обороны США предложит дополнительно вложить в ядерные силы до $10 млрд

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Чак Хейгел в пятницу предложит дополнительно инвестировать в ядерные силы страны до 10 миллиардов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники агентства сообщили, что глава ведомства таким образом отреагировал на данные аналитических обзоров, которые он поручил составить в феврале. Поводом для проверки стала серия скандалов на военных базах с ядерным оружием в США: как выяснилось, офицеры на стратегических объектах в штатах Северная Дакота, Монтана и Вайоминг грубо нарушали инструкции при несении боевого дежурства, списывали при экзаменах и были уличены в употреблении наркотиков.

Ожидается, что Хейгел выступит со своими предложениями по реорганизации ядерных сил на пресс-конференции в пятницу утром. В качестве дополнительных инвестиций в течение пяти лет он может потребовать от одного до десяти миллиардов долларов, точная сумма еще не определена, добавил источник агентства.

Кроме того, глава ведомства уже одобрил кадровые перестановки в ядерных силах ВВС, которыми сейчас командует трехзвездный генерал-лейтенант Стивен Уилсон. Министр пришел к выводу, что четырехзвездный генерал будет иметь большее влияние в соответствующих структурах.

Имя нового командующего пока не называется, известно, что в рядах армии США около 40 генералов с четырьмя звездами, Report со ссылкой на РИА "Новости".