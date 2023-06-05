О нас

Министр обороны Китая: Союзы как НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут привести к конфликтам

Министр обороны Китая: Союзы как НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут привести к конфликтам Министр обороны Китая Ли Шаньфу предостерег от создания военных союзов, подобных НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
5 июня 2023 г. 02:23
Министр обороны Китая: Союзы как НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут привести к конфликтам

Министр обороны Китая Ли Шаньфу предостерег от создания военных союзов, подобных НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на France 24, он заявил, что они ввергнут регион в "водоворот" конфликтов.

"Попытки создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе альянсы по типу НАТО - это способ похищения региональных стран и преувеличения конфликтов и противостояния", - сказал он.

Министр предупредил, что такие союзы "ввергнут Азиатско-Тихоокеанский регион в водоворот споров и конфликтов".

"Современный Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в открытом и инклюзивном сотрудничестве, а не в объединении в небольшие клики", - отметил министр.

Ли попытался представить Соединенные Штаты как инициатора региональной нестабильности, а Китай - как человека, стремящегося ослабить напряженность.

"Нельзя отрицать, что если между Китаем и США возникнет ожесточенный конфликт или конфронтация, это принесет невыносимую боль всему миру", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çinin müdafiə naziri: “Asiya-Sakit regionunda NATO kimi ittifaqlar münaqişələrə səbəb ola bilər”

Самое читаемое

В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi