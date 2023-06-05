Министр обороны Китая: Союзы как НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут привести к конфликтам

Министр обороны Китая Ли Шаньфу предостерег от создания военных союзов, подобных НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Китая Ли Шаньфу предостерег от создания военных союзов, подобных НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на France 24, он заявил, что они ввергнут регион в "водоворот" конфликтов.

"Попытки создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе альянсы по типу НАТО - это способ похищения региональных стран и преувеличения конфликтов и противостояния", - сказал он.

Министр предупредил, что такие союзы "ввергнут Азиатско-Тихоокеанский регион в водоворот споров и конфликтов".

"Современный Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в открытом и инклюзивном сотрудничестве, а не в объединении в небольшие клики", - отметил министр.

Ли попытался представить Соединенные Штаты как инициатора региональной нестабильности, а Китай - как человека, стремящегося ослабить напряженность.

"Нельзя отрицать, что если между Китаем и США возникнет ожесточенный конфликт или конфронтация, это принесет невыносимую боль всему миру", - подчеркнул он.