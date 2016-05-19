​Министр авиации Египта прервал визит в Саудовскую Аравию после пропажи A320

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в город Джидда в Саудовской Аравии и возвращается на родину в связи с инцидентом с пассажирским самолетом, пропавшим с радаров на пути из Парижа в Каир.

Как передает Report, об этом сообщает сайт египетской газеты "Эль-Вафд".

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров. На борту A320, по разным данным, находятся 58-59 пассажиров и от пяти до десяти членов экипажа. Самолет вылетел из аэропорта Шарль-де-Голь.

Авиакомпания EgyptAir создала экстренный оперативный штаб, куда вошли представители всех авиационных служб, для отслеживания ситуации с пропавшим пассажирским самолетом.

Сообщается, что греческие авиационные власти проинформировали Египет о том, что пассажирский самолет пропал с радаров через 20 минут после захода в воздушное пространство Греции. Попытки обнаружить его до сих пор успехом не увенчались. В поисках занята военная авиация Египта и Греции.