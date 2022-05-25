Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России

Министерство финансов США в среду выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года.

Министерство финансов США в среду выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года.