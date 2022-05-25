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Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России

Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России Министерство финансов США в среду выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года.
Другие страны
25 мая 2022 г. 23:57
Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России

Министерство финансов США в среду выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в соответствии с документом, американские физические, либо юридические лица, которыми прямо или косвенно владеют граждане США, уполномочены "платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты... при условии, что такие операции необходимы для их деятельности в Российской Федерации, до 00:01 по восточному времени (08:00, бакинское время) 30 сентября 2022 года".

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