Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России

Министерство финансов США в среду выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года.
Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в РоссииМинфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России Министерство финансов США в среду выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года.
Другие страны
25 мая 2022 г. 23:57
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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyada vergi və rüsumları ödəməyə imkan verən lisenziyanın müddətini uzadıb