Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 года
Другие страны
- 16 ноября, 2025
- 22:30
Снижение инфляции и рост реальных доходов жителей в США произойдут в первой половине 2026 года.
Как передает Report, c таким прогнозом в интервью телеканалу Fox News выступил глава американского Минфина Скотт Бессент.
"Я бы ожидал, что в течение первых двух кварталов мы увидим движение линии, отражающей инфляцию, по нисходящей, а также значительный подъем реальных доходов. Когда эти две линии пересекутся, то американцы это почувствуют", - сказал он.
Бессент также выразил уверенность в том, что у небольших предприятий "будет великолепный 2026 год" в плане роста.
Последние новости
22:44
В Чехии подтвердили пятый крупный очаг птичьего гриппаДругие страны
22:30
Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 годаДругие страны
22:14
Вратарь сборной Азербайджана получил травму в матче с ФранциейФутбол
22:06
Фото
Видео
ЧМ-2026: В матче Азербайджан-Франция стартовал второй тайм - ОБНОВЛЕНО-6Футбол
21:52
В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки денгеДругие страны
21:26
Авианосец США вошел в Карибское море на фоне напряженности с ВенесуэлойДругие страны
21:14
В Вашингтоне надеются на соглашение по редкоземам с Пекином к концу ноябряДругие страны
20:57
Видео
В ДР Конго на медном руднике из-за оползня погибли десятки человекДругие страны
20:49