Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 года

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 22:30
    Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 года

    Снижение инфляции и рост реальных доходов жителей в США произойдут в первой половине 2026 года.

    Как передает Report, c таким прогнозом в интервью телеканалу Fox News выступил глава американского Минфина Скотт Бессент.

    "Я бы ожидал, что в течение первых двух кварталов мы увидим движение линии, отражающей инфляцию, по нисходящей, а также значительный подъем реальных доходов. Когда эти две линии пересекутся, то американцы это почувствуют", - сказал он.

    Бессент также выразил уверенность в том, что у небольших предприятий "будет великолепный 2026 год" в плане роста.

    минфин США Скотт Бессент инфляция

    Последние новости

    22:44

    В Чехии подтвердили пятый крупный очаг птичьего гриппа

    Другие страны
    22:30

    Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 года

    Другие страны
    22:14

    Вратарь сборной Азербайджана получил травму в матче с Францией

    Футбол
    22:06
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: В матче Азербайджан-Франция стартовал второй тайм - ОБНОВЛЕНО-6

    Футбол
    21:52

    В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки денге

    Другие страны
    21:26

    Авианосец США вошел в Карибское море на фоне напряженности с Венесуэлой

    Другие страны
    21:14

    В Вашингтоне надеются на соглашение по редкоземам с Пекином к концу ноября

    Другие страны
    20:57
    Видео

    В ДР Конго на медном руднике из-за оползня погибли десятки человек

    Другие страны
    20:49

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    Лента новостей