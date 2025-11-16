Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 года

Снижение инфляции и рост реальных доходов жителей в США произойдут в первой половине 2026 года.

Как передает Report, c таким прогнозом в интервью телеканалу Fox News выступил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Я бы ожидал, что в течение первых двух кварталов мы увидим движение линии, отражающей инфляцию, по нисходящей, а также значительный подъем реальных доходов. Когда эти две линии пересекутся, то американцы это почувствуют", - сказал он.

Бессент также выразил уверенность в том, что у небольших предприятий "будет великолепный 2026 год" в плане роста.