    ABŞ-nin maliyyə naziri gələn il ölkədə real gəlir artımını gözləyir

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 03:05
    ABŞ-nin maliyyə naziri gələn il ölkədə real gəlir artımını gözləyir

    2026-cı ilin birinci yarısında ABŞ-da inflyasiya azalacaq və real gəlirlər yüksələcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu proqnozu ABŞ-nin maliyyə naziri Skot Bessent "Fox News" telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Mən gözləyərdim ki, ilk iki rüb ərzində biz inflyasiya xəttinin aşağıya doğru getdiyini, eləcə də real gəlirlərdə əhəmiyyətli artımın şahidi olacağıq. Bu iki xətt kəsişəndə ​​amerikalılar bunu hiss edəcəklər", - o deyib.

    Bessent həmçinin kiçik bizneslərin artım baxımından "böyük 2026" yaşayacağına əminliyini ifadə edib.

    Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 года

