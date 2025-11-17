ABŞ-nin maliyyə naziri gələn il ölkədə real gəlir artımını gözləyir
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 03:05
2026-cı ilin birinci yarısında ABŞ-da inflyasiya azalacaq və real gəlirlər yüksələcək.
"Report"un məlumatına görə, bu proqnozu ABŞ-nin maliyyə naziri Skot Bessent "Fox News" telekanalına müsahibəsində deyib.
"Mən gözləyərdim ki, ilk iki rüb ərzində biz inflyasiya xəttinin aşağıya doğru getdiyini, eləcə də real gəlirlərdə əhəmiyyətli artımın şahidi olacağıq. Bu iki xətt kəsişəndə amerikalılar bunu hiss edəcəklər", - o deyib.
Bessent həmçinin kiçik bizneslərin artım baxımından "böyük 2026" yaşayacağına əminliyini ifadə edib.
Son xəbərlər
03:05
ABŞ-nin maliyyə naziri gələn il ölkədə real gəlir artımını gözləyirDigər ölkələr
02:45
"HƏMAS" ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı qətnaməsinə qarşı çıxıbDigər ölkələr
02:29
ABŞ dron istehsalında Çini keçməyi planlaşdırırDigər ölkələr
01:40
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutubFutbol
01:13
Pentaqon cinayətlə mübarizə üçün göndərilən 400 əsgərini geri çağırırDigər ölkələr
00:41
Çexiyada son 11 ayda beşinci quş qripi epidemiyası qeydə alınıbDigər ölkələr
00:10
Xırdalan-Saray yolunda avtomobil piyadanı vurub öldürübHadisə
00:07
Venesuela ilə gərginliyin fonunda ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi Karib hövzəsinə gəlibDigər ölkələr
00:00