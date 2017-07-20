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    Минфин США оштрафовал ExxonMobil на 2 млн долларов США за нарушение санкций

    Речь идет о дочерних структурах компании - ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Министерство финансов США наложило штраф на нефтяную компанию ExxonMobil на 2 млн долларов США за "нарушение санкций" по Украине.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщается в заявлении ведомства.

    Минфин отмечает, что компания подвергается "гражданскому штрафу в размере двух миллионов долларов" за нарушение законодательных норм по санкциям, связанным с Украиной.

    Речь идет о дочерних структурах компании - ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.

    Американское министерство уточняет, что компания и ее "дочки" нарушили §589.201 санкционного законодательства. Этот параграф предполагает запрет на сделки с лицами из санкционного списка.

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