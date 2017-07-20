Минфин США оштрафовал ExxonMobil на 2 млн долларов США за нарушение санкций

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Министерство финансов США наложило штраф на нефтяную компанию ExxonMobil на 2 млн долларов США за "нарушение санкций" по Украине.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщается в заявлении ведомства.

Минфин отмечает, что компания подвергается "гражданскому штрафу в размере двух миллионов долларов" за нарушение законодательных норм по санкциям, связанным с Украиной.

Речь идет о дочерних структурах компании - ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.

Американское министерство уточняет, что компания и ее "дочки" нарушили §589.201 санкционного законодательства. Этот параграф предполагает запрет на сделки с лицами из санкционного списка.