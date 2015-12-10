Минфин США: ИГИЛ получили до $1,5 млрд от грабежа и торговли нефтью

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "ИГИЛ" завладела средствами в размере до одного миллиарда долларов из банковских хранилищ в Сирии и Ираке, а также более 500 миллионов долларов от торговли нефтью, заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Адам Шубин.

"ИГИЛ получила от 500 миллионов до миллиарда долларов, разграбив банковские хранилища, захваченные в Ираке и Сирии. ИГИЛ получило более 500 миллионов от торговли нефтью на черном рынке", — приводит агентство Рейтер слова американского чиновника, выступавшего с речью в Лондоне.

ИГИЛ, являющаяся на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности, за три года захватила значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, радикальная группировка пытается распространить свое влияние в странах Северной Африки.