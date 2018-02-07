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    Микроавтобус с людьми провалился под лед в Эстонии, погибли не менее трех человек

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Микроавтобус провалился под лед в Эстонии. Погибли не менее трех человек, еще двоих спасателям удалось спасти.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Delfi.

    Инцидент произошел 6 февраля на Рижском заливе примерно в 500 м от берега. Микроавтобус направлялся к острову Мания. Отмечается, что как только транспортное средство выехало на лед, оно практически сразу провалилось в воду.

    Глубина моря в месте происшествия составляет около 4 метров.

    В микроавтобусе находились шесть человек, одного пассажира обнаружить всё еще не удалось. Его поиски продолжатся 7 февраля.

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