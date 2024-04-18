МИД Венесуэлы осудил незаконную санкционную политику США

Венесуэла решительно осуждает незаконную политику ограничительных мер США, наносящую ущерб экономике республики, и нарушение американской стороной соглашений по отмене санкций.

Венесуэла решительно осуждает незаконную политику ограничительных мер США, наносящую ущерб экономике республики, и нарушение американской стороной соглашений по отмене санкций.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в очередной раз отвергает намерение правительства Соединенных Штатов Америки отслеживать, манипулировать, стать опекуном и поставить под контроль нефтяную промышленность Венесуэлы посредством своей незаконной политики ограничительных мер и лицензий", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что суверенный народ Венесуэлы никогда не признает колониальную политику.