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    ​МИД Украины: Всемирный банк одобрил кредит Киеву в $500 млн

    Этот проект является вторым в серии операций ВБ

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил решение о выделении Украине $500 млн.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

    "25 августа 2015 Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине кредита в размере $500 млн, - говорится в сообщении. - Кредитные ресурсы банка будут предоставлены нашей стране в рамках системного проекта "Второй программный заем на политику развития".

    По информации МИД, этот проект является вторым в серии операций ВБ, направленных на поддержку восстановления и роста экономики страны.

    "Важность этого решения заключается также в том, что оно позволит получить так называемое параллельное финансирование от правительства Японии в объеме $300 млн, а также от правительства Норвегии в объеме $24 млн", - добавили в ведомстве.

    В МИД обратили внимание на то, что в ближайшее время ожидают рассмотрения заявки на аналогичный кредит, средства которого будут направлены "на преодоление вызовов в финансовом секторе".

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