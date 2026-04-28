МИД Украины передал ноту протеста послу Израиля

МИД Украины вызвал посла Израиля Михаила Бродского и вручил ему ноту протеста из-за поставок зерна из оккупированных украинских территорий.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно информации, причиной демарша стали продолжающиеся поставки в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной РФ с временно оккупированных территорий Украины.

"Игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбы задерживать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна", - отметили в МИД.

В ведомстве считают, что речь идет не о единичных инцидентах, а о системной практике, "имеющей признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности".

Украинская сторона требует от Израиля безотлагательно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и предотвращения его разгрузки в израильских портах.