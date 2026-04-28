    МИД Украины передал ноту протеста послу Израиля

    • 28 апреля, 2026
    • 16:20
    МИД Украины передал ноту протеста послу Израиля

    МИД Украины вызвал посла Израиля Михаила Бродского и вручил ему ноту протеста из-за поставок зерна из оккупированных украинских территорий.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД.

    Согласно информации, причиной демарша стали продолжающиеся поставки в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной РФ с временно оккупированных территорий Украины.

    "Игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбы задерживать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна", - отметили в МИД.

    В ведомстве считают, что речь идет не о единичных инцидентах, а о системной практике, "имеющей признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности".

    Украинская сторона требует от Израиля безотлагательно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и предотвращения его разгрузки в израильских портах.

    Российско-украинский конфликт Нота протеста вызов посла Михаил Бродский посол Израиль
    Ukrayna İsrailə etiraz notası təqdim edib

