МИД Турции: Пересматривать конвенцию Монтрё о проливах не планируется

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Турция пока не планирует пересмотра положений конвенции Монтрё, касающихся правил судоходства через Черноморские проливы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.

"В настоящее время у нас нет никаких планов по этому вопросу. Но в зависимости от развития событий предметом изучения могут стать любые действия", - приводит слова Бильгича газета "Хюррийет".

Издание отмечает, что Бильгич сослался на один из пунктов конвенции, позволяющий пересматривать принятое в 1936 году соглашение раз в 20 лет.

Четвертого декабря во время прохода российским военным кораблем "Цезарь Куников" пролива Босфор в южном направлении турецкая сторона заметила на палубе моряка с ПЗРК. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал данный инцидент провокацией, а министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Бинали Йылдырым обвинил РФ в нарушении конвенции Монтрё.