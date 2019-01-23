МИД России: США уведомили, что окончательно выходят из ДРСМД

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ США уведомили Россию по дипканалам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности окончательно.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ.

"Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным", - отметил российский дипломат.

Отметим, что ранее российский президент Владимир Путин заявил о том, что Россия против разрыва ДРСМД и примет ответные меры на выход из договора американцев.