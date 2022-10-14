МИД РФ: США занижают данные о количестве своих СНВ

Россия и США обменялись данными по количеству стратегических наступательных вооружений, и в Москве констатируют, что заявленное Вашингтоном количество не учитывает ряд имеющихся в Штатах вооружений такого типа.

Россия и США обменялись данными по количеству стратегических наступательных вооружений, и в Москве констатируют, что заявленное Вашингтоном количество не учитывает ряд имеющихся в Штатах вооружений такого типа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в сообщении МИД РФ говорится, что Россия и США уведомили друг друга о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений в сентябре этого года. Подобные уведомления предусмотрены в рамках действующего договора о СНВ.

В документе также приведена сравнительная таблица количества стратегических наступательных вооружений у России и США на 1 сентября 2022 года. Из нее следует, что в России развернуто 540 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. По этой категории у США развернуто 659 аналогичных вооружений.

В соответствии с таблицей, Россия обладает 1549 ядерными боезарядами на развернутых МБР, БРПЛ и предназначенных для тяжелых бомбардировщиков. У США таких боезарядов 1420.

По категории "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики" у России проходит 759 единиц вооружения, у США - 800.