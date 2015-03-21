МИД РФ обвинил Киев в грубом нарушении минских договоренностей

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Киев в очередной раз грубо нарушает минские договоренности, которыми предусмотрен отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что журналисты агентства Reuters сняли на видео тяжелое вооружение украинской армии у линии соприкосновения на юго-востоке Украины.

Судя по показанным кадрам, так называемый батальон "Азов" использовал гаубицы Д-30 калибра 122 мм, дальность стрельбы которых составляет 22 км, отмечают в МИД РФ.

"При этом съемки были сделаны в районе деревни Широкино, место, которое должно быть под самым пристальным вниманием спецмониторинговой миссии ОБСЕ... Таким образом заявления украинских властей, что все ее тяжелые вооружения отведены, вновь оборачиваются блефом", - сказано в заявлении МИД РФ, передает Report со ссылкой на ТАСС.