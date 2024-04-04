МИД РФ: Базы НАТО в случае их появления в Украине станут законной целью России

Базы Североатлантического альянса в случае появления на территории Украины станут законной целью России.

Базы Североатлантического альянса в случае появления на территории Украины станут законной целью России.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью российским СМИ.

"Гореть будут эти базы. Там [на территории Украины] уже был Яворовский полигон, где натовцы тренировали войска. И все. Это абсолютно законная цель", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как отреагирует Россия, если Североатлантический альянс прислушается к просьбам Киева вернуться к практике тренировок в Украине и развертыванию там ремонтных баз.