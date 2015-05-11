МИД ИРИ: Тегеран осудил действия коалиции в Йемене, назвав геноцидом

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Авиаудары, наносимые по Йемену силами международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, являются актом геноцида и противоречат международным нормам, заявила в воскресенье представитель МИД Ирана Марзие Афхам.

Афхам резко осудила продолжающиеся военные действия, целью которых чаще всего становятся густонаселенные жилые районы на севере страны. Она отметила, что авиаудары, при которых используются запрещенные боеприпасы, направленные на увеличение числа жертв, идут вразрез со всеми международными нормами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Представитель МИД также обратилась к ООН с призывом начать более активные действия, направленные на прекращение военной агрессии против мирных граждан Йемена, а также ускорить процесс доставки им гуманитарной помощи. Она добавила, что все ответственные организации незамедлительно должны предпринять меры, направленные на прекращение гуманитарной катастрофы в стране.

Афхам также отметила, что Иран планирует направить больше гуманитарных грузов, при этом она выразила надежду, что помощь дойдет до мирных жителей Йемена без каких-либо задержек и препятствий.