МИД Ирана: В ходе первого дня переговоров с "шестеркой" добиться прогресса не удалось

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Женеве завершился первый день раунд переговоров "шестерки" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) и Ирана по иранскому ядерному досье, прогресса пока достигнуть не удалось.

"Дискуссии прошли хорошо, но мы пока не достигли какого-либо прогресса", - заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по завершении встречи.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что делегации участников переговоров покидают представительство ЕС при международных организациях в Женеве.

Представители делегации США комментировать итоги встречи не стали.