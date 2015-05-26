МИД: Иран никогда не отправлял оружие в Йемен

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Тегеран никогда не отправлял оружие в Йемен, помощь Сане ограничивается политическими и военными консультациями, заявил глава второго департамента по делам Ближнего Востока и Северной Африки МИД Исламской республики Мохаммад Алибак.

"Исламская республика никогда не отправляла оружия в Йемен, Иран не видит необходимости в этом", - заявил дипломат в эксклюзивном интервью Sputnik.

Он отметил, что обвинения в адрес Ирана звучат с самого начала кризиса в Йемене. "В числе этих обвинений утверждения Белого дома, что Иран отправляет оружие в Йемен. Те люди, которые знакомы с ситуацией в Йемене, понимают, что отправка оружия в эту страну — это утопическая идея. В Йемене проживает около 23-24 миллионов человек, в то время как в этой стране, по нашим данным, находится около 70 миллионов оружейных единиц, то есть на каждого йеменца приходится по три оружия. Йеменцы не нуждаются в вооружении", - пояснил Алибак.

По его словам "складывается впечатление, что страны, которые обвиняют Иран, пытаются таким образом скрыть свои ошибки и поражения в этом вопросе и переложить свою ответственность на другие страны в регионе".

Дипломат отметил, что "Иран никогда не скрывал политическую поддержку народов, борющихся за свои права и свободы".

"Что касается Йемена, наша поддержка заключалась в том, чтобы сдерживать и препятствовать ложной пропаганде и дезинформации о ситуации в Йемене. Мы прикладываем усилия и проводим консультации с влиятельными крупными державами, чтобы довести до них реалистичную картину событий в тех или иных государствах. Очень многие страны подвергаются ложной пропаганде по поводу йеменского кризиса. Иран предпринимает соответствующие меры и придает приоритет именно политической и информационной поддержке в силу своих возможностей", - цитирует Алибака Report.