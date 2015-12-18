МИД Грузии: По завершении процедур граждане Грузии будут ездить в Европу без виз

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На основании отчета Еврокомиссии, после завершения установленных процедур, граждане Грузии смогут передвигаться без виз на территории Шенгенской зоны.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом говорится в заявлении грузинского МИД.

"Учитывая сотрудничество Грузии и Евросоюза, Еврокомиссия в начале 2016 года представит официальное предложение о внесении изменений в регуляцию Евросоюза 539/2001, после принятия которого для граждан Грузии будет задействован режим безвизового сообщения со странами Шенгена", - сказано в сообщении.

Еврокомиссия в пятницу, 18 декабря, опубликовала отчет, согласно которому выполнение Грузией требований по всем четырем блокам второй фазы Плана действий по либерализации визового режима соответствует европейским и международным стандартам.