МИД Эстонии вызовет посла России за нарушение российскими самолетами своей границы

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Внешнеполитическое ведомство Эстонии приняло решение вызвать российского посла из-за двух случаев, когда самолеты России якобы нарушили пространство страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

По данным эстонской стороны, инциденты произошли в первой половине дня 16 июля около острова Вайндлоо в Финском заливе.

"Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96. Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты", — говорится в заявлении эстонского ведомства.

Уточняется, что самолеты не представили планы полетов и не вступали в радиоконтакт с авиадиспетчерской службой Эстонии.