МОМ: В Европу по Средиземному морю с начала года прибыли более 184 тыс. мигрантов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Более 184 тыс. мигрантов и беженцев прибыли с начала года в Европу по Средиземному морю. При этом более 1,3 тыс. человек погибли или пропали без вести, пытаясь добраться до европейских стран, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По оценкам МОМ, 184 546 мигрантов и беженцев прибыли в Европу по морю в 2016 году", - информировал на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман. Число погибших и пропавших без вести достигло с начала года 1 357 человек.

В Грецию прибыли 154 862 человек, в Италию - 28 593, Испанию - 1 063, на Кипр - 28.

Как отметил Миллман, 2015 год был "гораздо более смертоносным", чем нынешний. В прошлом году в Средиземном море за первые четыре месяца погибли 1 733 человека, а в нынешнем - на 22% меньше. В то же время, общее число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с января по апрель включительно, в этом году значительно больше, чем за тот же период прошлого года, когда в Старый Свет приехали 52 750 человек.