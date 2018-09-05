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    Меркель заявила о проблеме нехватки кадров в Германии

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/  Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров — одна из важнейших проблем для развития экономики ФРГ. 

    Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на выступление Меркель во Франкфурте-на-Майне, передает Report. 

    Канцлер отметила, что в стране не хватает специалистов и это может стать сдерживающим фактором для экономического развития. Меркель подчеркнула, что вопрос поиска Германией недостающих кадров является «доминирующим». Правительство ФРГ планирует рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции этой осенью.

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