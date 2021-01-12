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Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена Ранее президент США Дональд Трамп после запроса мэра ввел режим ЧС в Вашингтоне
Другие страны
12 января 2021 г. 09:41
Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер в совместном заявлении с губернаторами соседних штатов Мериленд и Виргинии призвала американцев не посещать столицу страны в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, а вместо этого посмотреть церемонию онлайн. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

"20 января будет передача власти, мы будем сотрудничать между собой и с нашими партнерами в федеральном правительстве по обеспечению безопасности в столичном регионе. В связи с уникальными обстоятельствами вокруг 59-й инаугурации президента, в том числе жестоким мятежом прошлой недели и продолжающейся смертельно опасной пандемией COVID-19, мы предпринимаем немыслимые шаги по призыву американцев не приезжать в Вашингтон, а принять участие в виртуальном формате", - говорится в заявлении политиков, размещенном на официальном сайте мэра американской столицы.

Ранее президент США Дональд Трамп после запроса мэра ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента Джо Байдена 20 января

6 января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

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Версия на английском языке DC Mayor urges Americans to avoid city during Biden's inauguration

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