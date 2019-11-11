​Мексика готова предоставить убежище Эво Моралесу

Власти Мексики готовы предоставить убежище Эво Моралесу, который в воскресенье объявил об уходе в отставку с поста президента Боливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в Twitter министр иностранных дел этой страны Марсело Эбрард.

"В соответствии с традициями невмешательства и предоставления убежища Мексика приняла в официальной резиденции в Ла-Пасе более 20 представителей исполнительной и законодательной власти Боливии, мы также предложили предоставить убежище Эво Моралесу", - написал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Эбрард назвал происходящее в Боливии "военной операцией" и указал, что Мексика ее не приемлет.Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом.

Ранее в отставку подало все руководство страны - президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также спикер сената страны Адриана Сальватьерра, которая, согласно конституции Боливии, является третьим лицом в стране.

Вторая вице-спикер боливийского сената Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней.