Мэй: Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, координирующего действия правительства по чрезвычайным ситуациям.

По словам пресс-секретаря премьер-министра, Мэй заявила о "серьезном уровне террористической угрозы" в стране после инцидента во вторник утром у здания британского парламента.

"Угроза терроризма в Соединенном Королевстве остается серьезной. Я бы хотела призвать общественность проявлять бдительность, но и собираться вместе, и вести себя, как обычно, так же, как это было после отвратительных атак в Манчестере и Лондоне в прошлом году", - заявила она.

Мэй также указала, что целью экстремистов является разделение общества, но "они никогда не добьются успеха".

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован.