Медведев предрек рост экспорта вооружений из России до 20 млрд долларов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт вооружений РФ в перспективе может вырасти с текущих 17 млрд долларов до 20 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в студии телецентра Останкино.

По словам Медведева, Россия остается крупнейшим после США поставщиком оружия в мире, ее доход от этого составляет 17 млрд долларов: "Как бы нам всем ни хотелось мира, заказ на оружие в мире существует, и Россия над ним работает".