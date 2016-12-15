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    Медведев предрек рост экспорта вооружений из России до 20 млрд долларов

    По словам премьер-министра, Россия остается крупнейшим после США поставщиком оружия в мире

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт вооружений РФ в перспективе может вырасти с текущих 17 млрд долларов до 20 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в студии телецентра Останкино. 

    По словам Медведева, Россия остается крупнейшим после США поставщиком оружия в мире, ее доход от этого составляет 17 млрд долларов: "Как бы нам всем ни хотелось мира, заказ на оружие в мире существует, и Россия над ним работает".

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