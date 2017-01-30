Медведев назначил Азера Талыбова замглавы Минэкономразвития

30 января, 2017 21:27

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Азера Талыбова заместителем министра экономического развития РФ. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства. "Назначить Талыбова Азера Муталим оглы заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе. До этого назначения Талыбов занимал должность руководителя секретариата председателя ЦБ.