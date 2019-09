Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк - ВИДЕО

Машина протаранила вход в высотку Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадал один человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях (около 26 км) от Нью-Йорка. В автомобиле находился человек, и в настоящий момент неясно, был ли он ранен. Однако ранения получил человек, который находился в вестибюле отеля.При этом полиция города полагает, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra