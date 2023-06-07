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Марк Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению, однако война будет продолжительной

Марк Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению, однако война будет продолжительной Боевые действия на территории Украины в последнее время стали более интенсивными. ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но война будет продолжаться в течение длительного времени.
Другие страны
7 июня 2023 г. 05:16
Марк Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению, однако война будет продолжительной

Боевые действия на территории Украины в последнее время стали более интенсивными. ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но война будет продолжаться в течение длительного времени.

Как передает Report со ссылкой на AP, об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В Соединенных Штатах Америки отметили повышение интенсивности боевых действий в Украине и считают, что борьба будет непростой и займет некоторое время.

"Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому сражению, война - это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", - отметил Милли.

По оценкам генерала, украинские силы хорошо защищали свою страну с момента полномасштабного российского вторжения. Обучение и оружие, которые впоследствии предоставили союзники, хорошо подготовили украинских военных к проведению контрнаступательных действий.

"Для этого было проведено много подготовки, много поставок, много боеприпасов было предоставлено другими странами, включая Соединенные Штаты. Я думаю, что они готовы к тому, что считают нужным сделать, независимо от типа проводимой ими операции", - подчеркнул Марк Милли.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ generalı: “Ukrayna ordusu əks hücuma hazırdır, lakin müharibə uzun sürəcək”

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