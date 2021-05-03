Макрон призвал к защите журналистов по всему миру

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество защищать сотрудников СМИ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал в понедельник в своем Twitter.
"Журналисты нас информируют, - отметил он. - Они должны быть свободными во всем мире". Французский лидер призвал международное сообщество "защищать сотрудников СМИ и бороться с дезинформацией, которая угрожает демократии". Он подчеркнул приверженность Франции "борьбе за мир, справедливость и права человека".
Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон выступил с таким заявлением в связи с проходящей в Виндхуке Всемирной конференцией по свободе печати. Она проводится ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии.