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Макрон призвал к защите журналистов по всему миру

Макрон призвал к защите журналистов по всему миру Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество защищать сотрудников СМИ.
Другие страны
3 мая 2021 г. 20:00
Макрон призвал к защите журналистов по всему миру
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество защищать сотрудников СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал в понедельник в своем Twitter.

"Журналисты нас информируют, - отметил он. - Они должны быть свободными во всем мире". Французский лидер призвал международное сообщество "защищать сотрудников СМИ и бороться с дезинформацией, которая угрожает демократии". Он подчеркнул приверженность Франции "борьбе за мир, справедливость и права человека".

Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон выступил с таким заявлением в связи с проходящей в Виндхуке Всемирной конференцией по свободе печати. Она проводится ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии.

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