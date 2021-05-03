Макрон призвал к защите журналистов по всему миру

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество защищать сотрудников СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество защищать сотрудников СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал в понедельник в своем Twitter.

"Журналисты нас информируют, - отметил он. - Они должны быть свободными во всем мире". Французский лидер призвал международное сообщество "защищать сотрудников СМИ и бороться с дезинформацией, которая угрожает демократии". Он подчеркнул приверженность Франции "борьбе за мир, справедливость и права человека".

Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон выступил с таким заявлением в связи с проходящей в Виндхуке Всемирной конференцией по свободе печати. Она проводится ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии.