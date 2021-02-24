Макрон предложил учредить должность нового спецпосланника ООН

Франция выступает за учреждение в системе ООН должности спецпосланника по проблеме климатической безопасности.

Франция выступает за учреждение в системе ООН должности спецпосланника по проблеме климатической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на открытой части заседания Совбеза ООН в формате видеоконференции.

"Мы считаем необходимым назначение спецпосланника ООН по вопросам климатической безопасности, который бы координировал все эти усилия, - заявил Макрон. - Я бы только приветствовал, если бы Совет Безопасности ежегодно рассматривал доклад о влиянии климата на безопасность. Это позволило бы предвидеть, предупреждать и принимать решения".

Макрон считает, что многие страны Индо-Тихоокеанского региона могут столкнуться с серьезными проблемами из-за изменения климата, что в свою очередь грозит возникновением военных конфликтов.

"Сейчас в Индо-Тихоокеанском регионе и в Океании очень много стран, уязвимых перед потеплением климата. Мы знаем страны, которым будет очень тяжело адаптироваться, если мы не справимся с потеплением и изменением климата", - констатировал Макрон. Он заявил о необходимости найти ответы, которые бы стали залогом стабильности и безопасности во всем регионе.

"Мы должны искать их в многостороннем порядке, - подчеркнул он. - В противном случае климатические потрясения ухудшат нынешнюю геополитическую ситуацию и <...> могут привести в ближайшие годы к военным конфликтам".