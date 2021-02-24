Макрон предложил учредить должность нового спецпосланника ООН

Франция выступает за учреждение в системе ООН должности спецпосланника по проблеме климатической безопасности.
"Мы считаем необходимым назначение спецпосланника ООН по вопросам климатической безопасности, который бы координировал все эти усилия, - заявил Макрон. - Я бы только приветствовал, если бы Совет Безопасности ежегодно рассматривал доклад о влиянии климата на безопасность. Это позволило бы предвидеть, предупреждать и принимать решения".
Макрон считает, что многие страны Индо-Тихоокеанского региона могут столкнуться с серьезными проблемами из-за изменения климата, что в свою очередь грозит возникновением военных конфликтов.
"Сейчас в Индо-Тихоокеанском регионе и в Океании очень много стран, уязвимых перед потеплением климата. Мы знаем страны, которым будет очень тяжело адаптироваться, если мы не справимся с потеплением и изменением климата", - констатировал Макрон. Он заявил о необходимости найти ответы, которые бы стали залогом стабильности и безопасности во всем регионе.
"Мы должны искать их в многостороннем порядке, - подчеркнул он. - В противном случае климатические потрясения ухудшат нынешнюю геополитическую ситуацию и <...> могут привести в ближайшие годы к военным конфликтам".