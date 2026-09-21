Макрон предложил смягчить нормы ЕС для снижения цен на топливо

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил временно смягчить некоторые требования ЕС к топливу, чтобы увеличить предложение на рынке и снизить цены.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, соответствующее предложение Макрон направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В частности, французский лидер предложил в исключительном порядке и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива. По его мнению, это позволит увеличить объем производства на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Кроме того, Макрон призвал ослабить ограничения на долю биотоплива в топливной смеси. Как отмечает BFMTV, это может способствовать увеличению предложения дизельного топлива на рынке.

По данным телеканала, предложения французского президента направлены на снижение стоимости топлива в краткосрочной перспективе.

20 сентября средняя цена дизельного топлива во Франции достигла €2,41 за литр, что стало рекордным показателем. Ранее Макрон также заявил о необходимости задействовать на европейском уровне все возможные меры для снижения цен на энергоносители и увеличения возможностей нефтепереработки.