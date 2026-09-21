Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Макрон предложил смягчить нормы ЕС для снижения цен на топливо

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 21:43
    Макрон предложил смягчить нормы ЕС для снижения цен на топливо

    Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил временно смягчить некоторые требования ЕС к топливу, чтобы увеличить предложение на рынке и снизить цены.

    Как передает Report со ссылкой на BFMTV, соответствующее предложение Макрон направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В частности, французский лидер предложил в исключительном порядке и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива. По его мнению, это позволит увеличить объем производства на нефтеперерабатывающих предприятиях.

    Кроме того, Макрон призвал ослабить ограничения на долю биотоплива в топливной смеси. Как отмечает BFMTV, это может способствовать увеличению предложения дизельного топлива на рынке.

    По данным телеканала, предложения французского президента направлены на снижение стоимости топлива в краткосрочной перспективе.

    20 сентября средняя цена дизельного топлива во Франции достигла €2,41 за литр, что стало рекордным показателем. Ранее Макрон также заявил о необходимости задействовать на европейском уровне все возможные меры для снижения цен на энергоносители и увеличения возможностей нефтепереработки.

    Европейский союз (ЕС) Эмманюэль Макрон Цены на топливо
    Makron yanacaq qiymətlərini aşağı salmaq üçün Aİ normalarının yumşaldılmasını təklif edib

    Последние новости

    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    22:56

    В турецком Диярбакыре в ходе перестрелки погибли три человека

    В регионе
    Лента новостей