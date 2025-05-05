Макрон: Франция выделит €100 млн на прием ученых из США

Власти Франции намерены выделить €100 млн на прием в стране американских ученых в условиях сокращения финансирования научных исследований в США.

Власти Франции намерены выделить €100 млн на прием в стране американских ученых в условиях сокращения финансирования научных исследований в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя в Сорбонне участие Парижа в программе "Выбирай Европу" по привлечению в ЕС ученых со всего мира.

"Государство дополнительно выделит €100 млн", - отметил он.

По его словам, "Европа должна стать приютом для ученых". "Цель - столько исследователей, сколько необходимо, с учетом качеств кандидатов, - заметил Макрон. - От докторантов и младших профессоров до нобелевских лауреатов".

Страны ЕС и Великобритания ожидают перехода на работу в европейские научно-исследовательские и образовательные учреждения значительного числа ученых из США на фоне политики американской администрации по сокращению госрасходов.