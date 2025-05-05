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Макрон: Франция выделит €100 млн на прием ученых из США

Макрон: Франция выделит €100 млн на прием ученых из США Власти Франции намерены выделить €100 млн на прием в стране американских ученых в условиях сокращения финансирования научных исследований в США.
Другие страны
5 мая 2025 г. 15:28
Макрон: Франция выделит €100 млн на прием ученых из США

Власти Франции намерены выделить €100 млн на прием в стране американских ученых в условиях сокращения финансирования научных исследований в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя в Сорбонне участие Парижа в программе "Выбирай Европу" по привлечению в ЕС ученых со всего мира.

"Государство дополнительно выделит €100 млн", - отметил он.

По его словам, "Европа должна стать приютом для ученых". "Цель - столько исследователей, сколько необходимо, с учетом качеств кандидатов, - заметил Макрон. - От докторантов и младших профессоров до нобелевских лауреатов".

Страны ЕС и Великобритания ожидают перехода на работу в европейские научно-исследовательские и образовательные учреждения значительного числа ученых из США на фоне политики американской администрации по сокращению госрасходов.

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Версия на английском языке France, EU leaders take aim at Trump in bid to lure US scientists
Версия на азербайджанском языке Makron: Fransa ABŞ-dən olan alimlərin qəbulu üçün 100 milyon avro ayıracaq

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