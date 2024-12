Майя Санду: Молдова привержена своим обязательствам по вступлению в ЕС

Молдова привержена своим обязательствам по вступлению в Европейский союз (ЕС).

Как передает Report, об этом написала президент Молдовы Майя Санду на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Молдова приветствует признание со стороны Совета ЕС нашего прогресса в проведении реформ и устойчивости перед вызовами. <...> Вместе мы строим будущее Европы", - написала она.

Президент Молдовы подчеркнула, что страна привержена своим обязательствам по вступлению в ЕС, продвижению судебных реформ, борьбе с коррупцией и укреплению энергетической безопасности.