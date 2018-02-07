Майкл Пенс: США готовят новый пакет жестких и агрессивных санкций в отношении КНДР

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетно-ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим ее изолировать до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет", - заявил М.Пенс.