Махмуд Аббас и Папа Франциск обсудили открытие посольства Палестины в Ватикане

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск принял президента Палестины Махмуда Аббаса в Ватикане, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что беседа понтифика и Аббаса продолжалась 23 минуты, стороны обменялись подарками.

Основной темой беседы стало открытие палестинского посольства при Святом престоле, для участия в официальном открытии которого и прибыл лидер государства.

"Это знак того, что папа любит палестинский народ и любит мир", - сказал Аббас по итогам беседы с папой Римским.