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    Махмуд Аббас и Папа Франциск обсудили открытие посольства Палестины в Ватикане

    Папа Римский Франциск принял президента Палестины Махмуда Аббаса в Ватикане

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск принял президента Палестины Махмуда Аббаса в Ватикане, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Сообщается, что беседа понтифика и Аббаса продолжалась 23 минуты, стороны обменялись подарками.

    Основной темой беседы стало открытие палестинского посольства при Святом престоле, для участия в официальном открытии которого и прибыл лидер государства.

    "Это знак того, что папа любит палестинский народ и любит мир", - сказал Аббас по итогам беседы с папой Римским.

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