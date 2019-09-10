Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Мадуро заявил на встрече с членами совета.

"Как руководитель государства и правительства я принял решение созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы", - заявил Мадуро.

Ранее он объявил о старте 10 сентября масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений.