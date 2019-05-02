Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять специальный план изменений в системе руководства страной.

Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась по государственному телевидению, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить, - заявил лидер Венесуэлы. - Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, чтобы исправить ошибки". Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Мадуро не сообщил.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали до 80 человек.