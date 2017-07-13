Лула да Силва пообещал вновь бороться за пост президента Бразилии

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен вновь бороться за пост главы государства вопреки обвинительному приговору, который был вынесен накануне по его делу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил в четверг на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

"Если кто-то думает, что этим приговором выведет меня из политической игры, то он ошибается. Я попрошу у Партии трудящихся (ПТ) предоставить мне возможность стать кандидатом на пост президента", - сказал бывший глава государства.